TCL Pamerkan Teknologi Visual dan AI Terbaru di CES 2026

jpnn.com, JAKARTA - TCL menampilkan sejumlah pengembangan teknologi visual, perangkat berbasis kecerdasan buatan (AI), serta solusi rumah pintar dalam ajang Consumer Electronics Show (CES) 2026.

Pameran ini menjadi panggung bagi TCL untuk memperkenalkan teknologi layar terbaru, produk elektronik konsumen, serta integrasi ekosistem pintar yang dikembangkan perusahaan.

Dalam keterangannya, CEO TCL Electronics ShaoYong Zhang menyebut bahwa fokus perusahaan saat ini adalah pengembangan teknologi layar, integrasi AI, serta pendekatan keberlanjutan.

Menurutnya, inovasi yang dihadirkan tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kualitas visual, tetapi juga efisiensi energi dan pengalaman penggunaan yang lebih adaptif.

Salah satu sorotan TCL di CES 2026 adalah debut global teknologi SQD-Mini LED. Teknologi ini mengembangkan sistem local dimming Mini LED menjadi Precise Dimming Series, yang memungkinkan pengaturan cahaya lebih presisi di seluruh area layar.

Pendekatan ini diklaim mampu meningkatkan detail pada area terang dan gelap secara bersamaan, sekaligus menjaga stabilitas warna dan efisiensi daya.

Baca Juga: TCL Hadirkan Kulkas dan Mesin Cuci Premium Berdesain Elegan

Teknologi tersebut dipadukan dengan Super QLED dan panel filter warna generasi baru, yang ditujukan untuk meningkatkan masa pakai panel, ketajaman warna, serta tingkat kecerahan puncak. TCL juga memamerkan televisi pertama yang menggunakan teknologi ini, yakni TCL X11L.

Model tersebut dibekali panel Ultra CSOT WHVA 2.0, dukungan hingga 20.736 zona peredupan, serta tingkat kecerahan maksimal hingga 10.000 nits.