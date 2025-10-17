TCL Perkuat Dominasi Global Lewat Pabrik AC Pintar di Wuhan

jpnn.com, WUHAN - TCL Air Conditioner (AC) memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar global dengan menghadirkan inovasi teknologi terkini melalui fasilitas produksi pintar di Wuhan Intelligent Manufacturing Base.

Pencapaian ini diperkuat dengan laporan dari firma riset independen Sunpower Consulting Group, yang menempatkan TCL Fresh Air Air Conditioner sebagai peringkat No. 1 dunia dalam penjualan tahun 2024.

“Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kekuatan inovasi teknologi kami, tetapi juga komitmen kami untuk menghadirkan udara yang lebih segar, sehat, dan pintar bagi setiap rumah tangga di dunia,” ujar Evan Tang, CEO TCL Indonesia, dalam keterangannya, Jumat (17/10).

Pabrik TCL di Wuhan, yang diresmikan pada 28 Maret 2025, menjadi bukti nyata keseriusan perusahaan dalam mengembangkan manufaktur cerdas dan ramah lingkungan.

Dengan investasi senilai 3,42 miliar yuan dan luas area mencapai 585 mu (sekitar 1.000 hektar), pabrik ini mengintegrasikan proses R&D, logistik pintar, manufaktur otomatis, dan sistem digital twin untuk meningkatkan efisiensi hingga 15%.

Fasilitas ini juga memiliki 16 lini produksi otomatis dan laboratorium canggih yang beroperasi 24 jam. Salah satu inovasi unggulannya adalah lini produksi bebas debu pertama di dunia untuk AC udara segar, yang menunjukkan komitmen TCL terhadap kualitas dan kebersihan udara.

Sejak memasuki industri pendingin udara pada 1999, TCL terus berinovasi menjawab kebutuhan konsumen global.

“Dalam penggunaan sehari-hari, pengguna biasanya menghadapi tiga masalah utama: kualitas udara, efisiensi energi, dan integrasi teknologi. TCL berupaya menjawab ketiganya melalui inovasi yang berkelanjutan,” ujar Xin’an Li, General Manager TCL AC.