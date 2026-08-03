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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soal Penebangan 10 Pohon di Jalan Riau, Farhan: SixNine Padel Lakukan Pelanggaran Berat

Senin, 03 Agustus 2026 – 15:45 WIB
Soal Penebangan 10 Pohon di Jalan Riau, Farhan: SixNine Padel Lakukan Pelanggaran Berat - JPNN.COM
Lokasi penebangan liar pohon di depan tempat padel SixNine Coffee & Dining di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, disegel oleh Satpol PP, Senin (3/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Satpol PP melanjutkan proses penyelidikan kasus penebangan liar pohon di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, atau tepatnya di depan lapangan padel, SixNine Coffee & Dining.

Sebanyak 10 pohon mahoni yang sudah berusia puluhan tahun ditebang diduga untuk kepentingan pembangunan tempat usaha padel tersebut.

Pohon-pohon yang tadinya rindang berdiri di sepanjang Jalan Riau, kini sudah hilang. Bekas pohon yang ditebangnya kemudian dicor menggunakan aspal.

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Kini sudah terpasang tanda 'disegel' di sekitar trotoar jalan tersebut. Hari ini juga tampak sejumlah polisi berjaga di area SixNine padel yang tampak sepi dari aktivitas pengunjung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Satpol PP hampir merampungkan proses penyelidikan penebangan terhadap 10 pohon tersebut.

Dalam penyelidikan sementara terungkap bahwa SixNine awalnya terindikasi melakukan pelanggaran ringan. Namun setelah didalami, kasusnya berubah menjadi berat.

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"Penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni. Sanksi sudah mulai diberikan, tetapi ternyata terjadi esklasi, dan eskalasi itu terpaksa saya hentikan pada hari Jumat, 30 Juli 2026. Jadi setelah 30 hari berjalan, ternyata dari pelanggaran ringan menjadi berat," kata Farhan ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (3/8/2026).

Farhan menuturkan, SixNine padel terindikasi melanggar sejumlah pasal berlapis tentang ligkungan hidup, di antaranya pelanggaran Perda dan Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ungkap penebangan 10 pohon di Jalan Riau untuk kepentingan pembangunan tempat padel SixNine.

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TAGS   penebangan liar  Muhammad Farhan  Wali Kota Bandung  padel SixNine  padel 
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