Tebar CSR, The Park Pejaten Salurkan Hewan Kurban Iduladha 1447 Hijriah

jpnn.com, JAKARTA - The Park Pejaten kembali melakukan aksi sosia melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membagikan 10 ekor kambing kepada warga pada 25 Mei 2026 dalam rangka dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Direktur The Park Pejaten, PT Pejaten Semesta Raya - NWP Property Teges prita soraya menyampaikan pembagian hewan kurban merupakan komitmen perusahaan mendukung dan membantu masyarakat yang membutuhkan, yang berada di sekitar lokasi mal.

“Dalam momen yang penuh berkah ini, pembagian hewan kurban adalah bentuk dari kepedulian sosial perusahaan dan karyawan yang ingin berbagi kepada masyarakat di sekitar kawasan The Park Pejaten,” jelas Teges.

Adapun pembagian akan dilaksanakan di Masjid Al Furqon, Mushola RT.001/005 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Polsek Pasar Minggu, Koramil Pasar Minggu, Mushola Miftahul Zannah RW 03 Kel. Ragunan, dan Mushola An Nur RW 05 Kel. Jati Padang.

“Hewan kurban juga akan dibagikan kepada 100 karyawan The Park Pejaten yang terdiri dari karyawan housekeeping, security, dan parking,” ujar Teges di Jakarta, Senin (25/5).

The Park Pejaten juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini.

The Park Pejaten berharap dapat terus menjadi destinasi wisata belanja dan hiburan serta memberikan manfaat positif kepada masyarakat.

Selain itu, bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan mempererat jalinan komunikasi antara The Park Pejaten dengan masyarakat sekitar.