Tebar Dampak Positif di Kepulauan Seribu, PT JOE Buka Strategi di IPA Convex 2026

jpnn.com, JAKARTA - Anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Jakarta OSES Energi (PT JOE), resmi mempertegas langkahnya dalam penguatan tata kelola Participating Interest (PI) 10 persen.

Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET).

Prosesi penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Direktur PT JOE, Astar Simorangkir, bersama Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Andang Bachtiar, di sela-sela pergelaran Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (22/5).

"Kerja sama ini diarahkan untuk mempercepat penguatan peran perusahaan daerah," kata Direktur PT JOE, Astar Simorangkir.

Kolaborasi ini dirancang sebagai fondasi sinergi antarperusahaan pemegang PI 10 persen di Indonesia. Selain itu, kerja sama ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan pengelolaan sektor energi di daerah.

BUMD diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan wilayah serta ketahanan energi nasional.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas perusahaan pemegang PI 10 persen, membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong keberlanjutan bisnis perusahaan daerah pengelola PI,” ujar Astar.

Melalui kemitraan strategis ini, kedua belah pihak akan berfokus pada sejumlah agenda utama.