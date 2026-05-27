Tebar Keberkahan IdulAdha, BSN Salurkan 245 Hewan Kurban

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) menyalurkan sebanyak 245 hewan kurban, yang terdiri dari 107 ekor sapi dan 138 ekor kambing kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Program tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen perseroan untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat melalui semangat berbagi, kepedulian sosial, serta penguatan nilai kebersamaan yang menjadi bagian dari prinsip perbankan syariah.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan IdulAdha menjadi momentum penting untuk meneguhkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“IdulAdha mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian. Melalui penyaluran 245 hewan kurban ini, BSN ingin terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga perbankan syariah, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem sosial yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat,” kata Alex.

Adapun penyaluran hewan kurban dilakukan secara bertahap, bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari pengurus masjid, tokoh masyarakat, lembaga sosial, hingga komunitas di sekitar wilayah operasional BSN.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan distribusi hewan kurban tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah.

Menurut Alex, program kurban tahunan ini juga menjadi bentuk rasa syukur perseroan atas peningkatan kinerja dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada BSN.

Selain itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi kebersamaan, kepedulian, dan kebermanfaatan sosial.