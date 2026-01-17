Tebar Senyuman, Kim Seon Ho dan Go Yoon Jung Sapa Penggemar di Jakarta

Sabtu, 17 Januari 2026 – 05:59 WIB

jpnn.com - Bintang Drama Korea (Drakor) 'Can This Love Be Translated?', Kim Seon Ho dan Go Youn Jung menyapa para penggemarnya secara langsung di Indonesia.

Adapun acara spesial itu dalam rangka promosi serial Netflix terbaru berjudul Can This Love Be Translated? yang digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Jumat (16/1) malam.

Berdasarkan pantauan, para penggemar sudah memadati area mall Kota Kasablanka sejak sekitar pukul 14.30 WIB.

Pasalnya sebelum menghadiri acara tersebut, Kim Seon Ho dan Go Youn Jung mengunjungi area Experience Zone 'Can This Love Be Translated?' terlebih dahulu.

Suara teriakan para penggemar yang berada di dalam mal lantas menggema begitu keduanya hadir di sana, menyerukan nama kedua bintang drama Korea itu.

Kim Seon Ho dan Go Youn Jung pun sesekali melambaikan tangan dan tersenyum ke arah penggemar yang berada di sekitar Experience Zone.

Mereka juga kerap berfoto di spot-spot yang ada di area Experience Zone.

Teriakan dan seruan antusias penggemar terdengar menggema seiring kedua bintang Can This Love Be Translated? itu berfoto dan menyapa secara langsung.