Technogym Hadirkan The Future of Performance Training

Kamis, 11 Desember 2025 – 19:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Technogym hadir di Indonesia Sports Summit 2025 dengan membawa berbagai teknologi dan solusi training terbarunya di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno.

Perusahaan itu hadir meningkatnya minat pada sports science dan latihan berbasis data di Indonesia.

Kehadiran Technogym sekaligus memperlihatkan komitmen panjang perusahaan untuk memperkuat ekosistem olahraga Tanah Air melalui inovasi, pendekatan training berbasis data, dan edukasi berkelanjutan.

Para pengunjung dapat menjajal langsung perangkat mutakhir Technogym, melakukan penilaian kebugaran melalui Technogym Checkup, hingga mengikuti sesi workout bersama pelatih bersertifikasi.

Dalam area pameran, Technogym menampilkan sejumlah teknologi performance dan wellness terbaru.

Hal baru yang ditawarkan ialah, skill line yang dirancang bersama atlet, pelatih, dan institusi riset akademik, perangkat ini mengusung patent pending multidrive technology untuk meningkatkan power, speed, stamina, dan agility.

Kedua ialah biostrength. Sistem patented biodrive berbasis teknologi aerospace yang didukung AI memastikan aktivasi neuromuskular optimal serta eksekusi latihan yang presisi.

Ketiga ialah technogym checkup yakni assessment station berbasis AI yang menganalisis parameter fisik dan fungsional, lalu memberikan program latihan presisi yang dipersonalisasi.