JPNN.com - Politik - Pilpres

Teddy Akselerator Koordinasi Kabinet, Seskab Rasa Wapres

Kamis, 18 September 2025 – 20:55 WIB
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) saat bersama Presiden Prabowo Subianto. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Sepak terjang Teddy Indra Wijaya menimbulkan anggapan publik bahwa Sekretaris Kabinet (Seskab) “rasa wakil presiden (wapres)” di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, dalam beberapa momentum penting, terutama saat reshuffle kabinet, sosok Wapres Gibran Rakabuming Raka justru jarang terlihat.

Menyikapi anggapan tersebut, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, meski Seskab Teddy sudah menjalankan fungsinya dengan sangat baik, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan wapres.

Pada satu sisi Gibran tidak miliki kewenangan dan sepertinya Gibran juga tidak pandai jalankan komunikasi elit.

"Tidak hadirnya Gibran menunjukkan jika Gibran secara kultur kekuasaan belum sepenuhnya di Istana. Dia seolah hanya sekadar menyandang gelar wapres, tetapi dari sisi fungsional tidak berjalan dengan baik. Tetapi ini resiko bangsa ini yang mendapatkan takdir Wapres Gibran," ujar Dedi, Rabu (18/9).

Peran Seskab Teddy memang makin menonjol dalam dinamika pemerintahan Prabowo.

Ia terlihat menjadi akselerator dalam menjaga koordinasi antar-menteri, bahkan dianggap hadir lebih intens di sisi presiden dibanding wapres.

Dedi menilai fungsi yang dijalankan Seskab Teddy patut diapresiasi.

Peran Seskab Teddy Indra Wijaya memang makin menonjol dalam dinamika pemerintahan Prabowo

