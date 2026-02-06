Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Teddy Pardiyana Ngotot Minta Penetapan Ahli Waris, Sule Soroti Aset Rp5 Miliar yang Tertahan

Jumat, 06 Februari 2026 – 03:05 WIB
Teddy Pardiyana Ngotot Minta Penetapan Ahli Waris, Sule Soroti Aset Rp5 Miliar yang Tertahan - JPNN.COM
Komedian Sule. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan antara Teddy Pardiyana dengan keluarga Sule terkait harta warisan mendiang Lina Jubaedah memasuki babak baru.

Pasalnya, Teddy Pardiyana baru-baru ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bandung.

Komedian Sule lantas buka suara saat ditanyai mengenai hal tersebut.

Baca Juga:

"Itu sudah diurus sama pengacara. Nanti akan ada mediasi, sama Iky (Rizky Febian) lagi mengatur waktu," ujar Sule di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (4/2).

Pihak Rizky Febian pun sudah berupaya menjalani komunikasi dengan Teddy Pardiyana.

Akan tetapi, kesibukan suami Mahalini itu membuat mediasi tersebut masih belum bisa dilaksanakan.

Baca Juga:

"Ada. Cuma Iky saat ini masih sibuk. Ya tunggu saja nanti. Kan ini juga ada mediasi dulu. Mediasi dulu, nanti bagaimana ngobrol," ucap Sule.

"Hakim tuh kan tidak tahu perjalanan history-nya seperti apa. Uang yang ada di almarhumah itu uang siapa? Kan itu bukan gana-gini. Kalau secara hukum, perpisahan pada waktu itu tidak dapat gana-gini. Dan sudah ada surat wasiat yang dikasih oleh almarhumah bahwa itu sudah disampaikan untuk Putri. Putri yang mengelola semua," sambungnya.

Persoalan antara Teddy Pardiyana dengan keluarga Sule terkait harta warisan mendiang Lina Jubaidah memasuki babak baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sule  Rizky Febian  Teddy Pardiyana  mendiang Lina Jubaidah 
BERITA SULE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp