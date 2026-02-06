Teddy Pardiyana Ngotot Minta Penetapan Ahli Waris, Sule Soroti Aset Rp5 Miliar yang Tertahan

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan antara Teddy Pardiyana dengan keluarga Sule terkait harta warisan mendiang Lina Jubaedah memasuki babak baru.

Pasalnya, Teddy Pardiyana baru-baru ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bandung.

Komedian Sule lantas buka suara saat ditanyai mengenai hal tersebut.

"Itu sudah diurus sama pengacara. Nanti akan ada mediasi, sama Iky (Rizky Febian) lagi mengatur waktu," ujar Sule di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (4/2).

Pihak Rizky Febian pun sudah berupaya menjalani komunikasi dengan Teddy Pardiyana.

Akan tetapi, kesibukan suami Mahalini itu membuat mediasi tersebut masih belum bisa dilaksanakan.

"Ada. Cuma Iky saat ini masih sibuk. Ya tunggu saja nanti. Kan ini juga ada mediasi dulu. Mediasi dulu, nanti bagaimana ngobrol," ucap Sule.

"Hakim tuh kan tidak tahu perjalanan history-nya seperti apa. Uang yang ada di almarhumah itu uang siapa? Kan itu bukan gana-gini. Kalau secara hukum, perpisahan pada waktu itu tidak dapat gana-gini. Dan sudah ada surat wasiat yang dikasih oleh almarhumah bahwa itu sudah disampaikan untuk Putri. Putri yang mengelola semua," sambungnya.