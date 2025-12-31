Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Teddy Rapihkan Komunikasi, Prabowo Kunjungi Lokasi Bencana Saat Tahun Baru

Rabu, 31 Desember 2025 – 12:14 WIB
Teddy Rapihkan Komunikasi, Prabowo Kunjungi Lokasi Bencana Saat Tahun Baru - JPNN.COM
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) bersama Presiden Prabowo Subianto. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Komunikasi publik pemerintah terkait penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra dinilai semakin solid dan terarah.

Perbaikan itu terlihat setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengambil peran koordinatif dalam menyampaikan perkembangan penanganan bencana ke publik, seiring dengan rencana Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi bencana saat momentum Tahun Baru.

Pengamat dari Arus Politik Indonesia, Ali Rifan, menilai konsolidasi komunikasi pemerintah menjadi kunci penting agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur dan tetap berada dalam satu bingkai kebijakan.

Baca Juga:

“Belakangan ini saya melihat komunikasi pemerintah jauh lebih seragam. Konferensi pers dilakukan bersama-sama oleh kementerian dan lembaga terkait. Ini penting agar tidak ada pernyataan yang kontraproduktif dan menimbulkan kebingungan publik,” ujar Ali saat dihubungi, Selasa (30/12).

Menurut Ali, dalam situasi krisis seperti bencana alam, siapa yang mengambil komando komunikasi bukanlah persoalan utama. Yang lebih penting adalah efektivitas dan output komunikasi tersebut.

“Siapa yang mengoordinasikan itu teknis. Yang paling penting adalah output-nya, yakni komunikasi mampu menjembatani kebuntuan informasi dan menyampaikan gambaran penanganan bencana secara utuh dan komprehensif kepada publik,” katanya.

Baca Juga:

Ali menilai, di bawah koordinasi Seskab Teddy, komunikasi publik penanganan bencana di Sumatra kini berjalan lebih sistematis.

Informasi mengenai kondisi lapangan, kendala teknis, hingga tahapan penanganan dan pemulihan tersampaikan secara lebih jelas.

Ali menilai, di bawah koordinasi Seskab Teddy, komunikasi publik penanganan bencana di Sumatra kini berjalan lebih sistematis

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teddy Indra Wijaya  Seskab Teddy  Prabowo  bencana sumatra  Tahun Baru 
BERITA TEDDY INDRA WIJAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp