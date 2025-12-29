Teddy Ungkap Prabowo Kirim Helikopter Pribadi untuk Gubernur Aceh

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa sejak minggu pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberikan dukungan tambahan berupa helikopter milik pribadi untuk membantu penanganan di Aceh.

Dia menuturkan puluhan helikopter dikerahkan dalam penanganan bencana di Sumatra.

Hal itu dikatakan Seskab Teddy saat konferensi pers Penanganan Bencana Sumatera, di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Senin (29/12).

“Sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya, silakan digunakan ke mana pun untuk berkeliling Aceh,” ungkap Teddy.

Dia menegaskan sejak awal penanganan sebanyak 50 helikopter milik Pemerintah Indonesia langsung diterjunkan ke lokasi bencana.

Helikopter itu telah berada dan beroperasi di wilayah terdampak untuk mendukung distribusi logistik ke daerah yang tidak dapat dijangkau jalur darat.

“Di mana 50 helikopter itu? Jadi, ini datanya. Jadi, ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di tiga provinsi tersebut,” kata dia.

Menurut Teddy, seluruh helikopter tersebut digunakan untuk menerbangkan logistik ke wilayah yang akses daratnya terputus akibat bencana.