Tegakkan Supremasi Sipil, GMKI: Pulihkan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menggelar Dialog Kebangsaan dan Bakti Sosial yang bertajuk GMKI : Pulihkan Indonesia dengan tema Supremasi Sipil Pilar Memperkuat Negara Demokrasi, di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (19/9/2025).

Dialog Kebangsaan tersebut menciptakan ruang intelektual dihadiri puluhan kader GMKI, dengan opening speech Ketua Umum PP GMKI Prima Surbakti.

Hadi narasumber Guru Besar Hukum Tata Negara UKI Prof John Pieris, Praktisi Hukum Jan Samuel Maringka, Ketua Cipayung Plus Jawa Barat (GMKI, PMII, KMHDI, PMKRI), dan dipandu moderator Combyan Lombongbitung, Ketua Bid. Aksi dan Pelayanan PP GMKI.

Ketua Umum PP GMKI Prima Surbakti menyampaikan GMKI harus berpijak pada nilai menyuarakan kepentingan rakyat.

"GMKI harus berpijak pada nilai-nilai kebenaran, menyuarakan kepentingan rakyat, kader GMKI tidak pernah diajararkan melakukan tindakan anarkis, kami menolak segala bentuk tindakan yang membenturkan rakyat dan mengganggu stabilitas nasional. Kami mendorong pemerintah agar membuat kebijakan yang pro rakyat, dan kami pun tegas menegakan supremasi sipil karena kedaulatan berada di tangan rakyat," ucap Prima.

Praktisi Hukum Jan Samuel Maringka menyampaikan terkait amanah konstitusi negara.

Baca Juga: Prima Surbakti Didukung Puluhan Cabang GMKI untuk Maju dalam Kongres

"Cita-cita para pendiri bangsa dan amanah konstitusi menghendaki Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), bukan semata-mata kekuasaan (machtstaat)," ungkap Jan yang juga mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen 2017-2020.

Dalam kesempatan tersebut Guru Besar Hukum Tata Negara UKI Prof John Pieris menyampaikan jangan sampai kedaulatan hanya berumur lima menit.