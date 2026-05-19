Tegang! 2 Warga Musi Rawas Tertembak di Leher dan di Lengan

jpnn.com - MUSI RAWAS - Kepolisian memburu pelaku penembakan yang terjadi di Dusun VI, Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Senin (18/5) sekitar pukul 15.00 WIB.

Peristiwa yang dipicu perselisihan antara kelompok pelaku dan warga tersebut berujung aksi brutal menggunakan senjata rakitan hingga menyebabkan dua warga mengalami luka tembak.

Personel Polres Musi Rawas bersama Polsek Muara Lakitan telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan perangkat desa guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

Tim gabungan juga melakukan pengejaran terhadap sejumlah pelaku yang melarikan diri seusai kejadian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden bermula saat dua kendaraan, yakni Mitsubishi Triton warna silver dan Toyota Yaris warna oranye yang dikendarai terduga pelaku JN bersama rekan-rekannya, mendatangi rumah korban di Desa Semeteh.

Setibanya di lokasi, JN disebut langsung melontarkan tantangan dan memarahi korban.

Ketegangan pun memuncak hingga terjadi cekcok yang berlanjut dengan pengeroyokan dan penembakan menggunakan senpi rakitan ke arah warga.

Akibat kejadian tersebut, dua warga mengalami luka tembak, yakni ED (45) yang terkena tembakan di bagian leher sebelah kanan dan SA (30) yang mengalami luka tembak di lengan kanan.