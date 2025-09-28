Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Tegangan Tinggi

Oleh: Dahlan Iskan

Minggu, 28 September 2025 – 06:13 WIB
Tegangan Tinggi - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya mendekati seorang ibu dengan anak remaja putrinyi. "Bolehkah berfoto bersama?" tanya saya sesopan mungkin.

"Boleh," jawab sang ibu.

Tegangan Tinggi

Si ibu pakai kerudung. Si remaja tanpa penutup kepala.

Itulah gambaran wanita di Damaskus, ibu kota Syria. Memang masih lebih banyak yang berkerudung tetapi tidak sedikit yang tanpa memakainya.

Yang berkerudung pun umumnya bukan kerudung panjang. Juga bukan kerudung yang menutup bahu. Kerudung mereka menutup rambut tetapi dililitkan di leher. Dengan demikian kerudung itu tidak menyembunyikan leher yang jenjang.

Cara umumnya wanita Syria berpakaian mirip muslimah di Indonesia. Pakai kerudung tapi atasannya bisa apa saja: kaus, jaket, blus, kemeja, berbunga, dan seterusnya. Terasa lebih modis dan santai.

Pun bawahan mereka. Apa saja. Jeans, celana ketat, rok panjang, atau celana komprang. Benar-benar seperti gaya muslimah di Indonesia, apalagi postur badan mereka juga tidak banyak beda dengan ukuran wanita Indonesia. Bukan seperti di Arab Saudi.

