Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Tegas, Bea Cukai Cilacap Gagalkan Peredaran 1,7 Juta Batang Rokok Ilegal di Kebumen 

Rabu, 21 Januari 2026 – 16:30 WIB
Tegas, Bea Cukai Cilacap Gagalkan Peredaran 1,7 Juta Batang Rokok Ilegal di Kebumen  - JPNN.COM
Bea Cukai Cilacap menggagalkan peredaran 1,7 juta batang rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (14/01). ilustrasi. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, CILACAP - Bea Cukai Cilacap menggagalkan peredaran 1,7 juta batang rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (14/01). 

Penindakan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Cilacap.

Barang bukti yang diamankan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, sehingga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Baca Juga:

Dari hasil penindakan tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 miliar apabila peredaran rokok ilegal itu tidak dihentikan.

Atas perbuatan tersebut, pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Plt. Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap, Dwijanto Wahjudi menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari dukungan Bea Cukai terhadap program Gempur Rokok Ilegal yang tengah digalakkan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. 

Baca Juga:

"Melalui program tersebut, Kementerian Keuangan mendorong penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna melindungi penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang adil di sektor industri hasil tembakau," ujarnya.

Dwijanto menyampaikan apresiasi atas partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal. 

Bea Cukai Cilacap menggagalkan peredaran 1,7 juta batang rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (14/01).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  rokok ilegal  Menteri Keuangan  Gempur Rokok Ilegal 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp