Tegas, Bea Cukai Gresik Amankan 3.642.916 Batang Rokok Ilegal di Awal 2026

jpnn.com, GRESIK - Bea Cukai Gresik mengawali tahun 2026 dengan menindak 3.642.916 batang rokok ilegal melalui rangkaian pengawasan dan penegakan hukum di wilayah kerjanya.

Penindakan tersebut dilakukan di tengah tantangan peredaran rokok ilegal yang menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan mengancam perlindungan konsumen.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus memastikan penerimaan negara dan stabilitas industri hasil tembakau tetap terjaga.

Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Asep Munandar mengatakan kegiatan pengawasan dilakukan melalui patroli darat, operasi pasar, serta pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan tempat penyimpanan barang.

Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada jalur distribusi melalui perusahaan jasa titipan (PJT), ekspedisi, jasa pengiriman logistik, hingga distribusi penjualan daring yang kerap dimanfaatkan sebagai modus pengiriman rokok ilegal.

"Dari serangkaian tindakan tersebut, petugas menemukan berbagai pelanggaran, seperti rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, serta penyalahgunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya," kata Asep dalam keterangannya, Selasa (3/3).

Asep menyampaikan seluruh barang hasil penindakan kemudian diamankan untuk proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Dia pun menegaskan upaya penindakan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai dalam melindungi penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat bagi pelaku industri yang patuh terhadap ketentuan.