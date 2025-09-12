Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tegas Benahi Birokrasi, Bupati TTU Falentinus Kebo Diganjar Penghargaan

Jumat, 12 September 2025 – 20:36 WIB
Tegas Benahi Birokrasi, Bupati TTU Falentinus Kebo Diganjar Penghargaan
Bupati TTU Falentinus Kebo. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.IP, MA, membuktikan ketegasannya dalam membenahi birokrasi.

Hasilnya, TTU meraih Apresiasi Daerah Peduli Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi pada HUT ke-14 KompasTV di Jakarta, 11 September 2025.

TTU menjadi satu-satunya kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memperoleh penghargaan ini dan termasuk enam daerah terbaik secara nasional.

Falentinus, kelahiran Wini yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun di TNI AD, menerapkan disiplin ketat bagi aparatur sipil negara (ASN). Inspeksi mendadak menjadi rutinitas di lingkungan pemerintahan TTU.

“Kalau di saat saya sidak dan tidak ada orang di situ, langsung saya terapkan sanksi administrasi. Pencopotan langsung diganti. Tidak ada kompromi,” tegas Bupati TTU.

Beberapa pejabat dicopot, mulai dari camat hingga kepala dinas, termasuk pejabat Dukcapil yang terbukti menerbitkan data fiktif.

“Kalau kerjaan tidak benar, langsung diganti. Itu membuat ASN sadar, tugasnya melayani masyarakat, bukan sebaliknya,” tambahnya.

Kebijakan tegas ini menghasilkan perubahan signifikan. Kantor pelayanan kini buka tepat pukul 08.00, sedangkan rumah sakit menerapkan sistem digitalisasi agar pasien mengetahui jadwal layanan dan obat tersedia lebih cepat.

Bupati TTU Falentinus Kebo benahi birokrasi dengan ketegasan, copot pejabat lamban hingga raih penghargaan nasional.

TAGS   Bupati TTU  Penghargaan  Yosep Falentinus Delasalle Kebo  Birokrasi 

