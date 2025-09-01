Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Tegas! DPRD Jabar Dukung RUU Perampasan Aset Koruptor & Reformasi Polri

Senin, 01 September 2025 – 16:57 WIB
Tegas! DPRD Jabar Dukung RUU Perampasan Aset Koruptor & Reformasi Polri - JPNN.COM
Ketua DPRD Jawa Barat Bucky Wibawa didampingi ketua fraksi dan komisi dalam pembacaan isi maklumat aspirasi masyarakat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyatakan sikap merespons gejolak yang sedang terjadi di masyarakat. 

Protes dari berbagai elemen masyarakat itu dipicu kekecewaan akan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto hingga pernyataan tak pantas para anggota DPR RI. 

Merespons hal itu, DPRD Jabar yang diwakili ketua fraksi menandatangani maklumat atas aspirasi massa. Isi pernyataan maklumat dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa. 

Baca Juga:

"Pernyataan sikap DPRD Jawa Barat terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa pada Sabtu tanggal 30 Agustus 2025," kata Bucky saat pembacaan isi maklumat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9). 

Bucky menjelaskan untuk pemerintah pusat dan DPR RI, pihaknya mendukung pengembangan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Koruptor. 

"Mendukung pengesahan rancangan tentang Revisi KUHP, mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Affan Kurniawan secara adil dan transparan, mendukung pelaksanaan reformasi di kepolisian Republik Indonesia," tuturnya. 

Baca Juga:

Sementara itu, untuk pemerintah daerah dan DPRD Jabar, pihaknya mendorong kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik. 

Pengangguran dan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah Jabar juga harus dituntaskan. 

DPRD Jabar menyampaikan poin-poin isi maklumat aspirasi masyarakat, menyusul gelombang protes yang tengah terjadi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPRD Jabar  RUU Perampasan Aset  Reformasi Polri  DPRD Jabar dukung RUU Perampasan Aset 
BERITA DPRD JABAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp