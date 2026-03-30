JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tegas! John Herdman Pastikan Persiapan Timnas Indonesia Tak Terganggu PSSI Awards

Senin, 30 Maret 2026 – 16:15 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman saat ditemui di kawasan Stadion Madya, Jakarta, Minggu (29/3). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Persiapan Timnas Indonesia menghadapi final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria sejauh ini berjalan sesuai rencana.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut kondisi Jay Idzes dan kolega dalam keadaan terbaik meski sebelumnya menghadiri PSSI Award, Sabtu (28/3/2026).

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu menilai kegiatan tersebut tidak mengganggu persiapan tim. 

Herdman justru melihat momen itu dapat meningkatkan semangat para pemain.

"Meski dalam masa persiapan, momen seperti ini membuat pemain lebih merasakan kebanggaan membela negara," ungkap mantan manajer Kanada itu.

Pria asal Consett, Inggris, itu juga mengapresiasi penyelenggaraan PSSI Award yang dinilainya sebagai bentuk penghargaan bagi para pemain dan pihak yang terlibat di balik layar.

"Saya rasa ini adalah acara yang luar biasa yang diselenggarakan PSSI untuk para penggemar dan masyarakat."

"Orang-orang perlu menghargai pencapaian para legenda serta mereka yang bekerja di balik layar," ungkap pria anak dua tersebut.

TAGS   John Herdman  Timnas Indonesia  FIFA Series  PSSI Awards  Timnas Indonesia vs Bulgaria 
