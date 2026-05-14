JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tegas, KAI Jakarta Tutup Perlintasan Liar di Kawasan Tebet-Cawang

Kamis, 14 Mei 2026 – 15:46 WIB
Ilustrasi - Perlintasan sebidang. ANTARA/HO-KAI/dok

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta menutup perlintasan liar di jalur Stasiun Tebet dan Cawang pada Kamis (14/5).

Penutupan perlintasan liar itu untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan warga sekitar.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Deputi 2 Daop 1 Jakarta PT KAI, Deddy Hendrady kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

"Sebenarnya kami sudah punya program setiap tahun ada penutupan perlintasan liar karena dari pengalaman setiap hari nih hampir ada tabrakan, bukan tabrakan, ya, orang-orang nabrak kereta," kata Deddy.

Dia mengatakan penutupan perlintasan liar tersebut merupakan program rutin yang dilakukan setiap tahun untuk mengurangi kecelakaan di jalur rel.

Deddy menegaskan kecelakaan di perlintasan sebidang umumnya terjadi karena pengguna jalan yang menerobos jalur rel.

"Karena ini juga perlu informasikan ke media, di internal kita kalau ada motor ditabrak kereta, itu adalah kebalikannya orang yang nabrak kereta karena kereta gak bisa menghindar gitu ya," ucapnya.

Namun, Deddy menegaskan kewenangan PT KAI hanya pada aspek keselamatan perjalanan kereta api.

TAGS   KAI tutup perlintasan liar  Stasiun Tebet  kereta api  tabrakan kereta api 
