JPNN.com - Daerah

Tegas, Kombes Budi Sartono Bakal Sikat Geng Motor yang Meresahkan di Kota Bandung

Selasa, 28 Oktober 2025 – 13:50 WIB
Tegas, Kombes Budi Sartono Bakal Sikat Geng Motor yang Meresahkan di Kota Bandung - JPNN.COM
Anggota geng motor pelaku penganiayaan mengenakan baju tahanan setelah ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com -

BANDUNG - Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono memberikan ultimatum kepada para pelaku geng motor atau kelompok bermotor yang kerap berbuat onar di wilayah ini.

“Sekali lagi saya ingatkan kepada kelompok bermotor mana pun, yang berani bermain di Kota Bandung akan saya sikat,” kata Kombes Budi di Mapolrestabes Bandung, Selasa (28/10).

Kombes Budi mengatakan tak ada tempat untuk para pelaku keonaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Bandung.

“Tidak boleh ada kelompok apa pun yang berani berbuat anarkistis ataupun berbuat pidana di mana pun,” tambah perwira menengah Polri, itu.

Terbaru, aksi meresahkan geng motor terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.

Korbannya ialah petugas keamanan atau satpam dan beberapa orang di tempat gym.

Para pelaku menganiaya dan merusak bangunan gym hanya karena dipelototi oleh sekuriti.

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono bakal menyikat geng motor yang meresahkan di Kota Bandung.

