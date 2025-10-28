Tegas, Kombes Budi Sartono Bakal Sikat Geng Motor yang Meresahkan di Kota Bandung

Selasa, 28 Oktober 2025 – 13:50 WIB

jpnn.com -

BANDUNG - Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono memberikan ultimatum kepada para pelaku geng motor atau kelompok bermotor yang kerap berbuat onar di wilayah ini.

“Sekali lagi saya ingatkan kepada kelompok bermotor mana pun, yang berani bermain di Kota Bandung akan saya sikat,” kata Kombes Budi di Mapolrestabes Bandung, Selasa (28/10).

Kombes Budi mengatakan tak ada tempat untuk para pelaku keonaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Bandung.

“Tidak boleh ada kelompok apa pun yang berani berbuat anarkistis ataupun berbuat pidana di mana pun,” tambah perwira menengah Polri, itu.

Terbaru, aksi meresahkan geng motor terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.

Korbannya ialah petugas keamanan atau satpam dan beberapa orang di tempat gym.

Para pelaku menganiaya dan merusak bangunan gym hanya karena dipelototi oleh sekuriti.