JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tegas! Mauricio Souza: Persija Tak Akan Main-main di Markas Persib

Sabtu, 10 Januari 2026 – 14:33 WIB
Tegas! Mauricio Souza: Persija Tak Akan Main-main di Markas Persib - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: persija

jpnn.com - Persija Jakarta berangkat dengan keberanian saat menyambangi markas Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026).

Persiapan Matang dan Motivasi Tinggi Persija

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan timnya telah menjalani persiapan matang untuk menghadapi derbi yang selalu sarat gengsi dan emosi ini.

Menurutnya, fokus dan motivasi menjadi kunci agar Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa tampil maksimal.

"Kami memiliki satu minggu persiapan yang luar biasa."

"Para pemain sangat termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pertandingan ini," ucap juru taktik asal Brasil itu.

Souza menekankan bahwa pertandingan ini bukan sekadar soal hasil akhir.

Namun, juga menunjukkan konsistensi dan membangun fondasi yang kuat untuk putaran kedua musim ini.

TAGS   Persija  Persib  Persija Jakarta  Persib vs Persija  Mauricio Souza  Super League 
