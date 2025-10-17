Tegas, Purbaya Bakal Potong Anggaran Kementerian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal memotong anggaran kementerian dan lembaga jika tidak terserap dengan baik.

Awalnya Purbaya mengatakan anggaran kementerian yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar beban utang negara.

“Kalau mereka (kementerian/lembaga) enggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangi utang atau saya pakai untuk bayar utang,” ujar Purbaya dikutip Jumat (17/10).

Purbaya mengatakan tidak memiliki niat menargetkan kementerian tertentu yang serapan anggarannya rendah.

Justru, kata Purbaya, tujuannya adalah mendorong kementerian dan lembaga untuk segera menyerap anggaran tersebut.

“Masih ada dua minggu, saya lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum menyerap juga, dan rencananya enggak terlalu jelas, saya potong,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi 15 kementerian dan lembaga yang menerima pagu anggaran terbesar, di mana Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian mencatatkan realisasi yang masih rendah.

“Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.