Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Tegas! Unpad Menonaktifkan Terduga Profesor 'Cabul'

Kamis, 16 April 2026 – 16:13 WIB
Universitas Padjadjaran (Unpad). Foto: Unpad

jpnn.com, BANDUNG - Universitas Padjajaran merespons dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan guru besar Fakultas Keperawatan berinisial IY.

Dosen bergelar profesor itu diduga melakukan tindakan pelecehan verbal terhadap mahasiswi exchange.

Tangkapan layar percakapan 'tak senonoh' antara terduga pelaku dan korban itu pun viral di media sosial.

Baca Juga:

Rektor Unpad, Prof Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menegaskan kampus tidak menoleransi segala bentuk kekerasan, termasuk seksual.

"Sebagai institusi pendidikan tinggi, Unpad berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh sivitas akademika."

"Setiap dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti secara serius dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Arief dalam keterangannya, Kamis (16/4).

Baca Juga:

Guna menindaklanjuti laporan yang diterima, Arief mengungkapkan Unpad menonaktifkan sementara terduga pelaku dari seluruh kegiatan akademik.

Selanjutnya, Unpad langsung menjalankan prosedur penanganan dugaan kekerasan seksual sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Guru besar Unpad diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap mahasiswi exchange. Begini langkah kampus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Profesor Cabul  guru besar Unpad  Unpad  pelecehan seksual  universitas padjajaran 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp