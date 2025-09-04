Tegas, Uya Kuya Bantah Tudingan ke Luar Negeri saat Rumah Dijarah

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Presenter sekaligus anggota DPR RI Uya Kuya membantah tudingan ke luar negeri di tengah kasus penjarahan rumahnya.

Hal tersebut disampaikan Uya Kuya ketika menyambangi Polres Metro Jakarta Timur untuk bertemu salah satu terduga pelaku penjarahan rumahnya, Rabu (3/8).

“Enggak. Demi Allah saya enggak ke luar negeri,” ujar Uya Kuya.

Uya meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan informasi beredar di media sosial yang tidak jelas sumbernya.

Dia menjelaskan informasi tidak jelas atau hoaks cenderung dibagikan untuk menggiring opini buruk dan keadaan menjadi tidak terkendali.

Suami Astrid tersebut tidak dapat menutupi rasa kecewanya menjadi korban informasi hoaks, sehingga menyebabkan situasi ini terjadi.

“Jadi, please lebih cerdas melihat jangan tergiring hoaks-hoaks di media sosial. Ada video-video saya joget-joget gaji Rp 3 juta segala macam itu yang menggiring, memanas manasi seolah-olah pokoknya intinya itu, dilihat yang benar apa itu video saya benar atau bukan apa yang dituduhkan," ujar dia menjelaskan.

Seusai peristiwa penjarahan, Uya menyatakan dirinya kini masih tinggal di Rumah Aman karena trauma.