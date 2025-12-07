Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tegas, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai Insanul Fahmi

Minggu, 07 Desember 2025 – 15:15 WIB
Tegas, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai Insanul Fahmi - JPNN.COM
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Wardatina Mawa mengaku akan segera menggugat cerai suaminya, Insanul Fahmi.

Dia mengambil langkah tersebut setelah Insanul Fahmi ketahuan berselingkuh dengan Inara Rusli.

"Kalau untuk itu, mohon maaf saya sudah memutuskan untuk selesai," kata Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Perempuan yang karib disapa Mawa itu menjelaskan dirinya bakal melayangkan gugatan cerai setelah proses hukum berjalan.

Diketahui, Wardatina Mawa melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan.

"Iya, tetapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya," bebernya.

Baca Juga:

Menurut Mawa, sampai sekarang dirinya belum berkomunikasi dengan Insanul Fahmi.

Dia juga belum menerima permintaan maaf atau pun iktikad baik dari Insanul Fahmi maupun Inara Rusli.

Selebgram Wardatina Mawa mengaku akan segera menggugat cerai suaminya, Insanul Fahmi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wardatina Mawa  Mawa  Insanul Fahmi  Inara Rusli 
BERITA WARDATINA MAWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp