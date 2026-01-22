Tegaskan Standar Keselamatan, Jetour T2 Sabet 5 Bintang di ASEAN NCAP

jpnn.com, JAKARTA - Jetour T2 mendapatkan hasil memuaskan karena meraih lima bintang dalam uji tabrak yang dilakukan New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries (Asean NCAP).

Model itu mendapat total skor mencapai 86,50 poin. Pencapaian itu menegaskan Jetour T2 memiliki kemampuan dalam aspek keselamatan kendaraan dan perlindungan aktif.

Hasil tersebut sekaligus memvalidasi kualitas mobil bergaya boxy itu sebagai “Rugged Adventure SUV” yang tidak hanya tangguh dari sisi desain dan performa, tetapi mampu memberikan proteksi kelas dunia bagi penggunanya.

President Director PT Jetour Sales Indonesia, Peter Zhang mengungkapkan pencapaian lima bintang Asean NCAP itu menjadi validasi atas filosofi Travel+.

"Kami ingin memastikan konsumen Indonesia selalu didukung oleh teknologi keselamatan yang memberikan rasa aman, bukan hanya mengandalkan ketangguhan mesin,” ujar Peter dalam siaran persnya, Kamis (22/1).

Relevansi hasil itu semakin kuat mengingat kondisi lalu lintas Indonesia yang padat dengan kendaraan roda dua.

Dalam kategori Keselamatan Pengendara Sepeda Motor (MS), sistem Blind Spot Detection (BSD) pada mobil itu mencatatkan performa tinggi dengan meraih skor sempurna.

Capaian ini mencerminkan pemahaman Jetour terhadap karakteristik jalan serta kebutuhan keselamatan yang spesifik di kawasan ASEAN.