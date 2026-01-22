Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Tegaskan Standar Keselamatan, Jetour T2 Sabet 5 Bintang di ASEAN NCAP

Kamis, 22 Januari 2026 – 10:00 WIB
Tegaskan Standar Keselamatan, Jetour T2 Sabet 5 Bintang di ASEAN NCAP - JPNN.COM
Jetour T2 mendapatkan hasil memuaskan karena meraih lima bintang dalam uji tabrak yang dilakukan di ASEAN NCAP. Foto: Jetour

jpnn.com, JAKARTA - Jetour T2 mendapatkan hasil memuaskan karena meraih lima bintang dalam uji tabrak yang dilakukan New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries (Asean NCAP).

Model itu mendapat total skor mencapai 86,50 poin. Pencapaian itu menegaskan Jetour T2 memiliki kemampuan dalam aspek keselamatan kendaraan dan perlindungan aktif.

Hasil tersebut sekaligus memvalidasi kualitas mobil bergaya boxy itu sebagai “Rugged Adventure SUV” yang tidak hanya tangguh dari sisi desain dan performa, tetapi mampu memberikan proteksi kelas dunia bagi penggunanya.

Baca Juga:

President Director PT Jetour Sales Indonesia, Peter Zhang mengungkapkan pencapaian lima bintang Asean NCAP itu menjadi validasi atas filosofi Travel+.

"Kami ingin memastikan konsumen Indonesia selalu didukung oleh teknologi keselamatan yang memberikan rasa aman, bukan hanya mengandalkan ketangguhan mesin,” ujar Peter dalam siaran persnya, Kamis (22/1).

Relevansi hasil itu semakin kuat mengingat kondisi lalu lintas Indonesia yang padat dengan kendaraan roda dua.

Baca Juga:

Dalam kategori Keselamatan Pengendara Sepeda Motor (MS), sistem Blind Spot Detection (BSD) pada mobil itu mencatatkan performa tinggi dengan meraih skor sempurna.

Capaian ini mencerminkan pemahaman Jetour terhadap karakteristik jalan serta kebutuhan keselamatan yang spesifik di kawasan ASEAN.

Jetour T2 mendapatkan hasil memuaskan karena meraih lima bintang dalam uji tabrak yang dilakukan di ASEAN NCAP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jetour T2  ASEAN NCAP  Uji Tabrak Jetour T2  SUV 
BERITA JETOUR T2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp