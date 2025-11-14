Teguhkan Politik Beradab, Cucun Ziarah Guru Sekumpul dan Sowan Ulama Sepuh Kalsel

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Selatan Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan rangkaian ziarah dan sowan kepada para ulama, guru, dan masyayikh di Martapura.

Kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk khidmah politik Aswaja dan tradisi kader PKB yang selalu menyandarkan langkah perjuangan pada nasihat para ulama.

Kunjungan diawali dengan sowan ke kediaman ulama sepuh Martapura, Tuan Guru Muaz Hamid, pada Jumat (14/11).

Dalam pertemuan itu, Kang Cucun menyampaikan salam hormat sekaligus melaporkan berbagai capaian perjuangan kader PKB baik eksekutif maupun legislatif yang terus bekerja untuk masyarakat.

“Kami datang untuk ngalap berkah sekaligus menyampaikan laporan amanah, bahwa para pejuang PKB di Banua terus berikhtiar memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami memohon doa dan nasihat agar perjuangan ini tetap berada di jalan yang benar dan bermanfaat,” kata Cucun dalam keterangannya.

Dari kediaman Tuan Guru Muaz, Kang Cucun melanjutkan ziarah ke Makam Abah Guru Sekumpul Muhammad Zaini Abdul Ghani, ulama kharismatik yang menjadi teladan akhlak, ketawadhuan, dan keikhlasan bagi warga Kalsel.

Di kompleks makam Sekumpul, dia memanjatkan doa agar seluruh langkah perjuangan politik PKB selalu diberi keberkahan.

“Ziarah ke makam Abah Guru Sekumpul adalah pengingat bahwa politik harus dijalankan dengan hati bersih, niat lillah, dan mengutamakan kemaslahatan. Teladan beliau menjadi kompas moral bagi kami,” lanjutnya.