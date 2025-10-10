Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Tegur Para Gubernur yang Protes Pemotongan Dana Transfer ke Daerah, Tito: Banyak Pemborosan

Jumat, 10 Oktober 2025 – 08:50 WIB
Mendagri Tito Karnavian. Foto: arsip jpnn.com/Ricardo

jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur sejumlah gubernur yang memprotes kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Tito meminta para gubernur tersebut agar tidak langsung pesimistis dan menolak keputusan pemotongan TKD.

Menurut dia, mereka seharusnya melakukan introspeksi terhadap efisiensi penggunaan anggaran di daerah.

“Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan,” ucap Tito pada Kamis (9/10).

“Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” lanjutnya.

Tito menilai pemborosan anggaran menjadi salah satu penyebab banyaknya kepada daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk itu, para gubernur diingatkan menggunakan anggaran dengan prinsip efisiensi dan tepat sasaran.

“Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kami terbuka, kami bicarakan. Termasuk, sudah ketemu (Menkeu) Pak Purbaya,” kata dia.

Mendagri Tito Karnavian menegur sejumlah gubernur yang memprotes kebijakan pemerintah pusat soal pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Singgung pemborosan.

