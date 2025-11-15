Teh Kotjok Hadirkan Edisi Terbatas Penuh Warna

jpnn.com, JAKARTA - Teh Kotjok kembali membawa sentuhan baru yang hangat dan penuh warna lewat edisi terbatas.

Owner Teh Kotjok, Ricky Wijaya menyampaikan Mulai 1 November 2025 hingga April 2026, rangkaian edisi terbatas itu dapat dinikmati di seluruh outlet Teh Kotjok.

"Belakangan ini, banyak orang menjadikannya momen kecil untuk beristirahat, mengatur napas, atau menikmati suasana di tengah aktivitas yang padat. Perubahan gaya hidup ini menginspirasi Teh Kotjok untuk menghadirkan seri edisi terbatas," kata Ricky dikutip, Sabtu (15/11).

Kali ini, Teh Kotjok tidak hanya menawarkan rasa segar, tetapi juga pengalaman emosional yang lebih hangat.

Oleh karena itu, Ricky menyebut kolaborasi ini sebagai cara untuk merayakan kebiasaan baru masyarakat dalam menikmati teh.

“Kami melihat bagaimana minum teh kini menjadi bagian dari self-care banyak orang. Lewat edisi ini, kami ingin memberikan sentuhan keceriaan dalam momen sederhana itu,” ujarnya.

Dalam seri kolaborasi ini, Teh Kotjok memperkenalkan tiga varian dengan karakter rasa yang berbeda. Under The Tea membawa aroma nanas tropis yang ringan dan menyegarkan—pas untuk menemani waktu istirahat singkat di sela rutinitas.

Pinky Star menawarkan paduan redberry dan susu dengan tekstur creamy yang lembut, cocok untuk momen manis di sore hari. Sementara Jelly De Coco menghadirkan sensasi kenyal dari nata de coco dan selasih, membuat pengalaman minum teh terasa lebih playful dan menyenangkan.