Teh Premium Jadi Primadona Baru Gaya Hidup Urban

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah hiruk-pikuk gaya hidup kaum urban Jakarta yang dinamis, tren konsumsi minuman kini mulai bergeser. Teh premium kini makin diminati dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari keseimbangan antara kesehatan dan gaya hidup modern.

Fenomena ini terlihat dari kian banyaknya tea house atau kedai teh spesialis yang bermunculan di pusat ekonomi Indonesia tersebut. Bukan sekadar minuman pelepas dahaga, teh premium menawarkan pengalaman sensorik yang mendalam melalui aroma, rasa, hingga cerita di balik setiap jenis pucuk teh yang disajikan.

“Kami melihat, kedai kopi saat ini menjamur dan dari sana kami melihat ada peluang yang besar untuk teh premium,” kata Commercial Director Sinergi Prosperia Global sekaligus distributor resmi Harney & Sons Tea di Indonesia, Liana Setiawan, Kamis (14/5).

Peningkatan minat terhadap teh premium ini didorong oleh kesadaran masyarakat urban akan pentingnya kesehatan. Berbeda dengan minuman kekinian yang cenderung tinggi gula, teh premium sering kali dinikmati secara original untuk menonjolkan profil rasa alami yang kaya akan antioksidan.

"Oleh karenanya, peluang pasar untuk teh sangat besar apalagi teh di sini juga banyak yang bagus," ucapnya.

Hal itu menjadikannya alternatif yang dianggap lebih sehat, tetapi tetap bergengsi di tengah pergaulan sosial. Selain faktor kesehatan, ritual menyeduh dan menikmati teh premium juga dianggap sebagai momen "escape" atau pelarian sejenak dari stres rutinitas pekerjaan.

Atmosfer tenang yang ditawarkan kedai teh premium menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin melakukan meeting santai maupun sekadar bekerja secara mandiri (work from cafe).

"Para penikmat teh di Jakarta kini juga semakin teredukasi mengenai kualitas," ungkapnya.