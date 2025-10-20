TEI 2025: UMKM Pertamina Catat Transaksi Rp 269,8 Miliar hingga Kebanjiran Minat Ekspor

Senin, 20 Oktober 2025 – 17:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatat kesuksesan pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 dengan torehan transaksi Rp 269,8 miliar.

Stan pameran UMKM pun dinilai menjadi stan terfavorit, karena interaktif dan menjadi primadona bagi pengunjung.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, ajang TEI 2025 yang digelar pada 15–19 Oktober di ICE BSD, Tangerang, menjadi momentum penting bagi 45 UMKM binaan Pertamina untuk menampilkan produk unggulan Indonesia ke pasar global.

Antusiasme pengunjung memborong produk UMKM ini menghasilkan transaksi lebih dari Rp 269,8 miliar, terdiri atas penjualan ritel senilai Rp 2,2 miliar dan komitmen ekspor hingga Rp 267,6 miliar.

"Pertamina telah mempersiapkan UMKM serta mengkurasi produk terbaiknya. Kami optimistis produk UMKM Pertamina dapat menarik minat pengunjung, serta buyer internasional yang memang mencari produk-produk lokal berkualitas di ajang TEI ini," kata Fadjar dalam keterangannya, Senin (20/10).

TEI sudah dikenal sebagai pameran produk Indonesia bagi buyer internasional.

Melihat kesempatan tersebut, Pertamina mendorong UMKM untuk bersiap sebaik mungkin.

Hasilnya, selama lima hari mengikuti TEI, sebanyak 14 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) berhasil terjalin antara UMKM binaan Pertamina dengan buyer internasional.