Teka-Teki Pelatih Timnas Indonesia, Begini Sikap Thom Haye

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung sekaligus penggawa Timnas Indonesia Thom Haye ikut mengomentari soal calon pelatih baru Timnas Indonesia.

Pemain berusia 30 tahun itu menegaskan dirinya siap bekerja di bawah arahan siapa pun pelatih yang nantinya ditunjuk PSSI.

Fokus Menanti Pengumuman Resmi

Haye mengaku mengikuti berbagai isu dan spekulasi yang beredar mengenai sosok suksesor Patrick Kluivert di kursi pelatih Timnas Indonesia.

Namun bagi Haye, status pelatih baru hanya bisa dipastikan setelah federasi mengeluarkan pengumuman resmi.

"Saya melihat banyak kabar yang muncul. Untuk kami para pemain, yang terpenting adalah menunggu pengumuman resmi tentang siapa pelatih barunya," ucap mantan pemain Almere City itu.

Menurut Haye, para pemain tidak berada dalam posisi untuk menanggapi spekulasi yang beredar.

"Saya tidak bisa berbuat banyak soal rumor. Kita hanya perlu menunggu pernyataan resmi terlebih dahulu, lalu kita mulai dari situ," lanjutnya.

Hingga kini, Timnas Indonesia memang masih belum memiliki pelatih kepala setelah melengserkan Kluivert pada Oktober 2025 lalu.