Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Teka-Teki Pelatih Timnas Indonesia, Begini Sikap Thom Haye

Minggu, 07 Desember 2025 – 07:41 WIB
Teka-Teki Pelatih Timnas Indonesia, Begini Sikap Thom Haye - JPNN.COM
Thom Haye saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung sekaligus penggawa Timnas Indonesia Thom Haye ikut mengomentari soal calon pelatih baru Timnas Indonesia.

Pemain berusia 30 tahun itu menegaskan dirinya siap bekerja di bawah arahan siapa pun pelatih yang nantinya ditunjuk PSSI.

Fokus Menanti Pengumuman Resmi

Haye mengaku mengikuti berbagai isu dan spekulasi yang beredar mengenai sosok suksesor Patrick Kluivert di kursi pelatih Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Namun bagi Haye, status pelatih baru hanya bisa dipastikan setelah federasi mengeluarkan pengumuman resmi.

"Saya melihat banyak kabar yang muncul. Untuk kami para pemain, yang terpenting adalah menunggu pengumuman resmi tentang siapa pelatih barunya," ucap mantan pemain Almere City itu.

Menurut Haye, para pemain tidak berada dalam posisi untuk menanggapi spekulasi yang beredar.

Baca Juga:

"Saya tidak bisa berbuat banyak soal rumor. Kita hanya perlu menunggu pernyataan resmi terlebih dahulu, lalu kita mulai dari situ," lanjutnya.

Hingga kini, Timnas Indonesia memang masih belum memiliki pelatih kepala setelah melengserkan Kluivert pada Oktober 2025 lalu.

Gelandang Persib Bandung sekaligus penggawa Timnas Indonesia Thom Haye ikut mengomentari soal calon pelatih baru Timnas Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thom haye  Timnas Indonesia  Pelatih Timnas Indonesia  Pelatih Baru Timnas Indonesia  Persib Bandung 
BERITA THOM HAYE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp