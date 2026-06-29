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JPNN.com - Nasional - Hukum

Teka-teki Tato di Badan YTR, Polisi Ungkap Faktanya

Senin, 29 Juni 2026 – 13:00 WIB
Teka-teki Tato di Badan YTR, Polisi Ungkap Faktanya - JPNN.COM
Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan terhadap YTR. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat terus menyelidiki kasus penyekapan dan penganiayaan sadis YTR oleh tersangka, Taufik Hidayat.

Salah satu hal yang diselidiki adalah soal tato yang ada di badan YTR. Tato tersebut menjadi sorotan karena bergambar wajah tersangka.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, pihaknya membenarkan adanya tato di badan korban yang digambar di sejumlah bagian tubuh YTR.

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"Bahwa tato yang ada di tubuh korban ini memang kami benarkan," kata Hendra di Bandung, Senin (29/6/2026).

Hendra menjelaskan, tato-tato tersebut dibuat secara paksa oleh Taufik Hidayat kepada korban, dan ini merupakan salah satu bentuk love bombing.

"Ada beberapa tulisan di sini (seperti), love Taufik TH, dan juga ada gambar daripada tersangka di badan yang bersangkutan, maksudnya badan korban," ujarnya.

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"Ini tentu saja kami sampaikan mungkin bagian daripada love bombing yang terjalin dari keduanya," lanjutnya.

Dia mengungkapkan, tato yang ada di badan YTR diduga merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang dilakukan, dan berujung pada pembatasan interaksi korban dengan keluarga.

Polda Jabar ungkap teka-teki tato di badan korban penganiayaan sadis YTR, oleh Taufik Hidayat.

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TAGS   Taufik Hidayat  Polda Jabar  tato  kasus penganiayaan 
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