JPNN.com - Olahraga - All Sport

Tekad Diananda Choirunisa Membara setelah Dilepas Presiden Prabowo ke SEA Games 2025

Jumat, 05 Desember 2025 – 22:18 WIB
Pemanah Diananda Choirunnisa saat berlaga pada ajang Asian Games 2018 di Jakarta. Foto: Dokumentasi INASGOC

jpnn.com - Pemanah Indonesia Diananda Choirunisa mengaku terkesan setelah resmi dilepas Presiden Prabowo Subianto ke SEA Games 2025.

Atlet kelahiran 16 Maret 1997 itu bertekad mempersembahkan tiga medali emas pada ajang olahraga bergengsi antarnegara Asia Tenggara tersebut.

"Kami sudah melakukan persiapan sejak Januari dan mengikuti beberapa event sejak awal tahun," ungkap peraih medali perak Asian Games 2018 itu.

Diananda merasa bersyukur bisa dilepas langsung oleh Presiden Prabowo. Wanita asal Surabaya itu berharap momentum ini menambah semangat seluruh atlet peserta SEA Games.

"Rasanya sangat senang sekali karena bisa langsung dilepas oleh Bapak Presiden."

"Harapan kami, semoga kami bisa memberikan yang terbaik ke SEA Games nanti," ujar istri dari Danie Pratama itu.

Komposisi Tim Panahan Indonesia

Pada SEA Games 2025, tim panahan Indonesia berjumlah 14 atlet, dengan delapan pemanah recurve dan enam pemanah compound, yang terdiri dari tiga pria dan tiga wanita.

Tim panahan Indonesia menargetkan enam dari 10 medali yang diperebutkan.

Diananda Choirunisa mengaku terkesan setelah dilepas Presiden Prabowo Subianto ke SEA Games 2025, Jumat (5/12)

