Tekad Free Fire Indonesia Ulang Kejayaan SEA Games 2021, Thailand Jadi Batu Sandungan

Selasa, 09 Desember 2025 – 19:52 WIB
Atlet esports Free Fire Indonesia, M. Haidir Ali (tengah) saat memperkuat tim RRQ Kazu pada ajang Free Fire World Series 2025 di Indonesia Arena, Jakarta. Foto: Dokumentasi Garena

jpnn.com - Tim esports Free Fire Indonesia bertekad menyumbangkan medali emas pada SEA Games 2025.

Persiapan yang dilakukan terbilang maksimal dengan menjalani latihan tanding serta mengikuti kejuaraan level internasional, baik di dalam maupun luar negeri.

Pada SEA Games 2025, Indonesia mengirimkan dua tim Free Fire.

Format Baru Jadi Tantangan Serius

Pelatih Tim Free Fire 1 Indonesia Ady Gustiawan tengah mematangkan strategi menjelang keberangkatan ke Thailand.

Pria berusia 29 tahun itu menilai persaingan tidak bisa diremehkan mengingat tuan rumah Thailand sedang berada dalam performa terbaik.

Selain itu, perubahan peraturan dari format Champion Rush menjadi Point Rush membuat Indonesia membutuhkan adaptasi tambahan.

"Untuk SEA Games kali ini, fokus kami bertambah karena adanya perubahan format. Thailand mengubah format menjadi Point Rush."

"Kami perlu memperbaiki beberapa kesalahan sebelumnya dan beradaptasi dengan aturan baru," ungkap juru taktik yang akrab disapa RRQ Ady itu.

Tim esports Free Fire Indonesia bertekad untuk bisa menyumbangkan medali emas di SEA Games 2025

TAGS   free fire  SEA Games 2025  free fire sea games 2025  Free Fire Indonesia  SEA Games 
