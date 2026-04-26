Tekan Angka Kemiskinan & Stunting, Wali Kota Pekanbaru Terima Penghargaan dari Kemendagri

jpnn.com, PALEMBANG - Dalam waktu setahun menjabat, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kemiskinan dan menekan angka stunting.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Forum Akselerator Negeri yang digelar di Palembang, Sabtu (25/4).

Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kinerja Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program strategis yang berdampak langsung, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan dan stunting.

Agung Nugroho menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintah daerah hingga masyarakat.

“Salah satu upaya yang kami lakukan adalah melalui program zero stunting. Program ini menjadi fokus utama kami dalam memastikan tidak ada lagi kasus stunting di Pekanbaru,” ujar Agung Minggu (26/4).

Dia menjelaskan Pemko Pekanbaru telah mengerahkan kader posyandu di seluruh kelurahan untuk aktif memantau tumbuh kembang anak, memberikan edukasi gizi, serta melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko.

Menurutnya, langkah tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencegahan stunting sejak dini, sekaligus mempercepat penanganan kasus di lapangan.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat serta peningkatan akses terhadap layanan dasar, dengan memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.