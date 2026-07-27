Tekan Angka Obesitas, KSPL dan BBB Book Club Edukasi Pola Makan Sehat Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) bersama Buibu Baca Buku (BBB) Book Club menggelar agenda Family Fun ‘Food’ Day di Paviliun Selatan, Tebet Eco Park, baru-baru ini.

Bersamaan dengan momen Hari Anak Nasional, agenda ini digelar untuk meningkatkan pemahaman sekaligus melibatkan keluarga sebagai unit komunitas terkecil di masyarakat terkait pentingnya peran mereka dalam mendorong pola makan sehat.

Kepala Sekretariat KSPL, Gina Karina mengungkapkan Indonesia masih menghadapi beragam tantangan dalam mewujudkan sistem pangan sehat, beragam, berkeadilan, dan lestari.

Baca Juga: Cegah Obesitas dengan Rutin Mengonsumsi 6 Makanan Ini

"Salah satu tantangan terbesarnya, adanya pergeseran pola makan yang semakin jauh dari pangan lokal dan lebih mengarah ke makanan ultraproses (UPF)," kata Gina di Tebet, Jakarta Selatan.

Dampak pergeseran pola konsumsi tersebut tercermin nyata dari tingginya tingkat obesitas masyarakat yang pada tahun 2023 mencapai angka 23,4%.

Berdasarkan riset biaya tersembunyi yang telah dilakukan, kondisi obesitas sendiri dapat merugikan negara hingga lebih dari 200 miliar dolar AS.

"Melihat urgensinya, dibutuhkan aksi kolektif dari semua lini, termasuk yang sangat penting adalah dari keluarga, di mana keputusan tentang makanan dibuat setiap hari dalam seminggu sepanjang tahun,” ujar Gina.

Sebagai bentuk penanganan terhadap masalah tersebut, Family Fun ‘Food’ Day dirancang secara khusus dengan pendekatan inklusif yang melibatkan seluruh anggota keluarga, mulai dari ibu, ayah, dan anak.