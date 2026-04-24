Tekan Angka Perokok, Pemerintah Disarankan Contek Inggris Lewat Tembakau Alternatif

Jumat, 24 April 2026 – 16:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah asosiasi mendorong pemerintah Indonesia untuk mulai mengadopsi pendekatan Tobacco Harm Reduction (THR), pengurangan risiko tembakau sebagai strategi progresif menurunkan prevalensi merokok.

Strategi itu dinilai efektif dengan memanfaatkan produk tembakau alternatif bagi perokok dewasa yang sulit berhenti.

Pendekatan tersebut sejatinya telah sukses diterapkan di Inggris.

Baca Juga: Pelarangan Rokok Elektrik Ancam Perokok Dewasa Kehilangan Alternatif

Negeri Raja Charles itu secara konsisten mengintegrasikan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik (vape) dan produk tembakau yang dipanaskan ke dalam kebijakan pengendalian tembakau nasionalnya.

Pemerintah Inggris menjalankan program bertajuk “Swap to Stop”.

Melalui program, perokok dewasa diberikan vape secara gratis disertai pendampingan agar proses peralihan dari rokok konvensional berjalan terukur.

Hasilnya cukup signifikan. Berdasarkan data Annual Population Survey (APS), prevalensi merokok di Inggris berhasil ditekan dari 11,1 persen pada 2023 menjadi 10,6 persen pada tahun 2024.

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), Ariyo Bimmo menilai, jika target kebijakan publik adalah menurunkan prevalensi merokok, pendekatan berbasis risiko harus konsisten dilakukan.