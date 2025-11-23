Close Banner Apps JPNN.com
Otomotif - Mobil

Tekan Emisi Karbon, Komunitas Mobil Listrik BYD Tanam Ratusan Bibit Mangrove di PIK

Minggu, 23 November 2025 – 20:04 WIB
Tekan Emisi Karbon, Komunitas Mobil Listrik BYD Tanam Ratusan Bibit Mangrove di PIK
Komunitas Beyond bersama PT BYD Motor Indonesia melakukan penanaman 500 bibit mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Angke, Pantai Indah Kapuk (PIK). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Pengguna mobil listrik BYD yang tergabung dalam komunitas Beyond bersama PT BYD Motor Indonesia melakukan penanaman 500 bibit mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Angke, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (23/11).

Kegiatan bertajuk “Plant Dreams Grow Beyond” itu dilakukan untuk menciptakan perubahan lingkungan yang bersih.

Pemilihan mangrove tidak hanya bisa menjaga garis pantai dan mencegah abrasi, tetapi juga karena efektivitasnya sebagai penyerap karbon alami serta menjadi habitat penting bagi berbagai spesies.

BYD menyebut penanaman pohon bakau itu berpotensi menyerap sekitar 10.000 kilogram atau 10 ton CO per tahun.

Ini menjadi sebuah langkah konkret yang memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan.

Kegiatan yang bertepatan dengan World Tree Day pada 21 November itu menengaskan komitmen BYD terhadap impelentasi Enviromental, Social, and Governance (ESG).

“500 mangrove yang kami tanam bersama bukan sekadar angka, melainkan cerminan 500 insan yang menyadari bahwa perubahan besar justru lahir dari langkah sederhana yang dilakukan bersama," ujar Eagle Zhao, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia.

Dia menambahkan dari kegiatan tersebut bisa menemukan bahwa teknologi dan alam bukan dua hal yang berjalan berbeda arah.

Komunitas Beyond bersama PT BYD Motor Indonesia melakukan penanaman 500 bibit mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Angke, Pantai Indah Kapuk (PIK).

