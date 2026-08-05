Tekan Impor LPG, Pemerintah Kejar 1,45 Juta Sambungan Jargas hingga 2029

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mempercepat pembangunan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Mohammad Qodari mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 1,45 juta sambungan rumah (SR) jargas hingga 2029.

Jargas akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut dia, pengembangan jargas menjadi salah satu program prioritas nasional karena memanfaatkan gas bumi domestik yang selama ini belum dimaksimalkan untuk kebutuhan rumah tangga.

“Capaian per 3 Agustus 2026, pembangunan jargas 2025-2026 menargetkan 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota,” ujar Qodari di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/8).

Dia menjelaskan, target pembangunan periode 2025-2026 meningkat dari rencana sebelumnya sebanyak 115.264 SR menjadi 119.379 SR setelah adanya tambahan alokasi di Kota Jambi, Kota Bontang, dan Kabupaten Gresik.

Dia menjelaskan saat ini seluruh proyek tersebut telah memasuki tahap penyelesaian konstruksi.

Sementara itu, pemerintah juga mulai menggarap pembangunan jargas tahap pertama di Kabupaten Cirebon dengan target 41.043 sambungan rumah di empat kecamatan, yakni Gempol, Palimanan, Dukupuntang, dan Depok.