Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tekan Impor, Pemerintah Siap Habis-habisan Kejar Swasembada Protein Tahun Depan

Senin, 08 Desember 2025 – 23:02 WIB
Tekan Impor, Pemerintah Siap Habis-habisan Kejar Swasembada Protein Tahun Depan - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan rencana ambisius pemerintah untuk mencapai swasembada protein dan memperkuat kedaulatan ekonomi mulai tahun depan. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan rencana ambisius pemerintah untuk mencapai swasembada protein dan memperkuat kedaulatan ekonomi mulai tahun depan.

Program tersebut mencakup pengembangan sektor perikanan, peternakan, dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut mengungkapkan pemerintah telah sukses menekan impor beras menjadi nol, pada tahun ini.

Baca Juga:

Tidak hanya karbohidrat, dia menegaskan fokus kebijakan pangan akan terus berlanjut secara signifikan ke industri protein.

"Tahun depan, karena kita sekarang baru karbohidrat, tahun depan kita akan habis-habisan protein. Perintah Presiden," kata Zulhas di BIG Conference 2025, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Selain itu, Zulhas juga menyoroti upaya pemerintah untuk mencapai swasembada garam.

Baca Juga:

Dalam upaya mewujudkan target tersebut, pemerintah akan menggenjot sektor pembangunan tambak seluas 20 ribu hektare, khusus di Pulau Jawa.

Tidak hanya terbatas di Jawa, pemerintah juga menargetkan pembangunan minimal satu tambak besar di setiap 500 kabupaten di seluruh Indonesia.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan rencana ambisius pemerintah untuk mencapai swasembada protein demi menekan impor telur dan ayam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Swasembada Protein  Zulkifli Hasan  Perikanan  peternakan  pemberdayaan masyarakat  impor 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp