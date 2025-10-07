Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tekan Inflasi & Stabilkan Harga Pangan, Pemko Pekanbaru Gencarkan Pasar Murah

Selasa, 07 Oktober 2025 – 23:13 WIB
Tekan Inflasi & Stabilkan Harga Pangan, Pemko Pekanbaru Gencarkan Pasar Murah - JPNN.COM
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat sidak ke salah satu pasar tradisional di Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya menekan angka inflasi yang terjadi di Kota Bertuah.

Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah pelaksanaan pasar murah di seluruh kelurahan, terutama di wilayah yang tergolong rawan pangan.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Pemko Pekanbaru melakukan intervensi pasar dengan menjual bahan pokok yang mengalami lonjakan harga tinggi.

Baca Juga:

Terutama komoditas cabai yang kini menembus lebih dari Rp100.000 per kilogram di pasaran.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan pasar murah menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan.

“Saat ini harga cabai naik cukup tinggi, bahkan sudah di atas Rp100 ribu per kilogram. Karena itu saya perintahkan Dinas Perdagangan untuk melakukan intervensi pasar dengan menjual cabai lebih murah,” ujar Wako Agung, Selasa (7/10).

Baca Juga:

Menurut Agung, intervensi harga dilakukan secara langsung di pasar-pasar tradisional dengan menyediakan bahan pokok seperti cabai, beras, minyak goreng, dan telur dengan harga di bawah harga pasar.

Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Pemko Pekanbaru melakukan intervensi pasar dengan menjual bahan pokok yang mengalami lonjakan harga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pasar Murah  pemko pekanbaru  inflasi  Bahan Pokok  bahan pokok pangan 
BERITA PASAR MURAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp