Tekan Penggunaan Botol Plastik, Modena Hadirkan Lebih Banyak Air Minum Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadan, Modena meresmikan empat titik air minum gratis di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Peresmian tersebut untuk memperluas inisiatif Modena Pure Hub.

Dengan jumlah jemaah yang dapat mencapai sekitar 1,500 orang per hari, kehadiran titik air minum gratis itu dapat mendukung kebutuhan hidrasi jemaah, khususnya saat waktu berbuka puasa dan setelah pelaksanaan ibadah.

Lusty Aprian Balenguru, Head of Seamless Go Subscription Service Modena mengatakan inisiatif ini merupakan komitmen keberlanjutannya dalam memperluas akses air bersih sekaligus mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.

"Kami melihat Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak berkonsumsi, termasuk dalam memilih cara mengakses produk elektronik rumah tangga," ujar Lusty dalam siaran persnya, Selasa (3/3).

Melalui Seamless Go Subscription Service, konsumen dapat menggunakan produk sesuai kebutuhan tanpa beban kepemilikan.

Hal itu selaras dengan tren global menuju ekonomi berbagi dan konsumsi berkelanjutan.

Seluruh titik air minum gratis di area masjid menggunakan Modena Reverse Osmosis Water Purifier yang memastikan kualitas air tetap higienis dan aman untuk dikonsumsi.