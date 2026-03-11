Tekan Penularan Cacar Air, Dinkes Cianjur Minta Orang Tua Tak Tolak Imunisasi Anak

jpnn.com, CIANJUR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya laporan peningkatan kasus cacar air yang menyerang anak-anak di sejumlah kecamatan dalam sepekan terakhir.

Langkah pencegahan kini difokuskan pada program imunisasi lengkap dan edukasi masif kepada orang tua.

Kepala Dinkes Cianjur Made Setiawan di Cianjur, Rabu, mengatakan sejak satu pekan terakhir pihaknya mendapat laporan peningkatan kasus cacar air di sejumlah kecamatan di Cianjur, namun dipastikan terpantau aman dan belum menunjukkan lonjakan signifikan.

"Terjadi kenaikan kasus penularan, namun masih dalam kondisi aman. Kami tetap meningkatkan kewaspadaan dan memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berjalan dengan baik,” katanya.

Berbagai langkah pencegahan diperkuat, termasuk melalui program imunisasi bagi anak-anak, dimana pihaknya melaksanakan vaksinasi kejar untuk anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi pada orang tua.

Pasalnya, ungkap dia, di Cianjur masih banyak orang tua yang menolak anak mereka diberikan imunisasi lengkap karena berbagai alasan, sehingga tenaga kesehatan terus melakukan edukasi pada masyarakat melalui berbagai kegiatan penyuluhan.

Dia menjelaskan imunisasi memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran berbagai penyakit menular, termasuk cacar air, sehingga dengan cakupan imunisasi yang baik, potensi penularan di lingkungan masyarakat dapat ditekan.

“Penolakan biasanya karena masyarakat belum memahami manfaat imunisasi, sehingga kami akan lebih menggencarkan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat mengetahui pentingnya imunisasi sebagai perlindungan tubuh dari berbagai macam penyakit," katanya.