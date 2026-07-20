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JPNN.com - Ekonomi

Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Sosialisasi Aturan Ini di Berbagai Wilayah

Senin, 20 Juli 2026 – 20:11 WIB
Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Sosialisasi Aturan Ini di Berbagai Wilayah - JPNN.COM
Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Sulbagsel Cahya Nugraha saat menjadi narasumber dalam Live Talkshow bersama RRI Pro 1 Makassar 94,4 FM pada program Dialog Interaktif – Makassar Menyapa dengan tema 'Rokok Ilegal, Kerugian Cukai dan Ancaman Kesehatan'. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MAKASSAR - Bea Cukai melalui tiap-tiap unit vertikalnya menggencarkan sosialisasi aturan cukai sebagai bagian dari upaya menekan peredaran rokok ilegal.

Kali ini, sosialisasi diselenggarakan di empat wilayah, yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kota Makassar.

Bea Cukai Parepare menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Barru untuk melaksanakan sosialisasi seputar pengenalan jenis dan modus peredaran rokok ilegal.

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Kegiatan dilaksanakan di aula Kantor Camat Mallusetasi, Kabupaten Barru pada Rabu (15/7).

Selain diseminasi peraturan di bidang cukai, kegiatan ini juga menjadi implementasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).

Sementara itu, Bea Cukai Jagoi Babang melaksanakan kegiatan pemantauan harga transaksi pasar dan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada pemilik toko dan masyarakat di wilayah pengawasan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak pada 27-30 Juni 2026.

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Kegiatan serupa juga dilaksanakan Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dalam kegiatan live talkshow Dialog Interaktif – Makassar Menyapa dengan tema 'Rokok Ilegal, Kerugian Cukai dan Ancaman Kesehatan' bersama RRI Pro 1 Makassar di saluran 94,4 FM pada Kamis (16/7).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengungkapkan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya Bea Cukai untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya peredaran rokok ilegal, baik dari sisi penerimaan negara maupun dampaknya bagi kelangsungan industri dalam negeri.

Bea Cukai terus memperkuat pengawasan dan meningkatkan kegiatan edukasi kepada masyarakat guna menekan peredaran rokok ilegal

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TAGS   peredaran rokok ilegal  Bea Cukai  rokok ilegal  aturan cukai  Cukai 
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