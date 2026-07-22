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JPNN.com - Politik - Legislatif

Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Intensifkan Operasi ASAP di Berbagai Daerah

Rabu, 22 Juli 2026 – 15:53 WIB
Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Intensifkan Operasi ASAP di Berbagai Daerah - JPNN.COM
Sejumlah kantor Bea Cukai mengintensifkan pelaksanaan Operasi ASAP 2026 di berbagai daerah untuk menekan peredaran rokok ilegal. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kantor Bea Cukai mengintensifkan pelaksanaan Operasi ASAP (Amankan Sumber Asal Penerimaan) 2026 di berbagai daerah.

Bea Cukai Makassar bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangkep melaksanakan Operasi ASAP pada Rabu (1/7) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pangkep.

Operasi ini menyasar peredaran rokok ilegal yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai sebagai bagian dari upaya menciptakan dan melindungi iklim usaha yang sehat serta mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai.

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Sementara itu, Bea Cukai Banten juga menggelar Operasi ASAP pada 25 Juni hingga 12 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Tangerang.

Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pengawasan terhadap sejumlah Perusahaan Jasa Titipan (PJT) guna mencegah pengiriman dan distribusi rokok ilegal melalui jalur barang kiriman.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan Operasi ASAP merupakan wujud pelaksanaan fungsi Bea Cukai sebagai community protector sekaligus upaya menjaga ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan.

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“Peredaran rokok ilegal merugikan banyak pihak. Selain mengurangi penerimaan negara, praktik ini juga menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan," ungkap Budi.

Melalui Operasi ASAP, lanjut Budi, Bea Cukai berupaya melindungi masyarakat dan mendukung keberlangsungan industri yang patuh.

Melalui Operasi ASAP, Bea Cukai berupaya melindungi masyarakat dan mendukung keberlangsungan industri yang patuh

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TAGS   Operasi ASAP  Bea Cukai  rokok ilegal  Budi Prasetiyo  peredaran rokok ilegal 
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