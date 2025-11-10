Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Perkuat Sinergi dengan Pemda dan Pelaku Usaha

Senin, 10 November 2025 – 09:59 WIB
Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Perkuat Sinergi dengan Pemda dan Pelaku Usaha - JPNN.COM
Bea Cukai Parepare menerima kunjungan rombongan Satpol PP Kabupaten Polman, Selasa (5/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PAREPARE - Bea Cukai memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dan pelaku usaha rokok dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal.

Langkah tersebut sekaligus memastikan pemanfaatan dana cukai yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Terkait hal tersebut, dua kegiatan digelar untuk menunjukkan komitmen kuat tersebut, yakni koordinasi Bea Cukai Parepare bersama Satpol PP Polewali Mandar dan kegiatan Seudati (Silaturahmi, Edukasi, dan Temu Wicara) yang dilaksanakan Bea Cukai Banda Aceh bersama pemda dan pengusaha rokok.

Baca Juga:

Pada Selasa (5/11), Bea Cukai Parepare menerima kunjungan kerja unit Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar.

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi penegakan hukum dalam pengawasan peredaran rokok ilegal.

Kepala Seksi KIP Bea Cukai Parepare Muh Daud. M, menyambut hangat rombongan Satpol PP Polman yang dipimpin Kasatpol PP Arifin Ilham.

Baca Juga:

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas strategi bersama untuk menekan peredaran rokok ilegal serta memastikan pemanfaatan pajak rokok dapat dijalankan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Kedua pihak mengungkapkan komitmen bersama untuk terus melaksanakan pengawasan secara terpadu demi menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Polewali Mandar dan sekitarnya.

Ini upaya Bea Cukai Parepare dan Banda Aceh untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayahnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rokok ilegal  Bea Cukai Parepare  Bea Cukai  Pemda  pelaku usaha  Bea Cukai Banda Aceh  DBHCHT 
BERITA ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp