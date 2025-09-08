Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Tekan Rokok Ilegal, Bea Cukai Berikan Izin APHT di Kebumen

Senin, 08 September 2025 – 16:45 WIB
Tekan Rokok Ilegal, Bea Cukai Berikan Izin APHT di Kebumen - JPNN.COM
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY memberikan persetujuan penyelenggara Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) ke pada Koperasi Produsen Sata Artha Abadi. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Kanwil Bea Cukai Jateng DIY memberikan persetujuan penyelenggara Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) ke pada Koperasi Produsen Sata Artha Abadi di Kabupaten Kebumen pada Senin (25/08).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung industri kecil hasil tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Imik Eko Putro menegaskan APHT adalah solusi nyata untuk membantu para pelaku IKHT.

Baca Juga:

"Dukungan terhadap industri kecil adalah hal yang harus kami lakukan bersama. Kami siap memberikan fasilitasi agar mereka dapat berkembang," ujar Imik.

Dia menjelaskan APHT adalah sentra produksi terpadu yang dirancang khusus untuk pabrik rokok skala kecil.

Fasilitas itu memungkinkan pabrik-pabrik kecil berbagi sumber daya, sehingga operasional menjadi lebih efisien dan terawasi.

Baca Juga:

Imik juga memaparkan berbagai kemudahan yang didapat oleh APHT.

Salah satunya adalah pengecualian dari aturan luas lokasi dan bangunan pabrik, yang sering menjadi kendala bagi industri kecil.

Kanwil Bea Cukai Jateng DIY memberikan persetujuan penyelenggara Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) ke pada Koperasi Produsen Sata Artha Abadi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau  rokok ilegal  Industri tembakau 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp